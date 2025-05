Policjanci z Grudziądza szkolili ratowników medycznych z samoobrony Powrót Drukuj W Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu odbyło się specjalistyczne szkolenie z samoobrony dla ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) z Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Zajęcia prowadzili doświadczeni instruktorzy taktyk i technik interwencji z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Głównym celem dwudniowego (15-16.05.2025) szkolenia było przygotowanie personelu medycznego do radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami pacjentów lub osób postronnych podczas interwencji ratunkowych. To realny problem, z którym niestety wielu ratowników styka się w codziennej pracy.

Szkolenie miało formę praktyczną i odbywało się na sali gimnastycznej. Uczestnicy, pod okiem policyjnych instruktorów, uczyli się m.in. podstawowych technik samoobrony, sposobów neutralizacji zagrożeń oraz zasad bezpiecznego opuszczania miejsca zdarzenia. Część ćwiczeń opierała się na realistycznych scenariuszach, odwzorowujących sytuacje, z jakimi personel medyczny faktycznie może się spotkać.

W szkoleniu wzięły udział dwie grupy ratowników – w sumie kilkadziesiąt osób. Duże zainteresowanie i bardzo pozytywny odbiór sprawiły, że już planowane są kolejne edycje tej inicjatywy.

Bardzo ważnym elementem zajęć była też wymiana doświadczeń – ratownicy opowiadali o sytuacjach, w których byli narażeni na przemoc, a policjanci dzielili się praktycznymi technikami reagowania i unikania zagrożeń. Taka współpraca pozwala lepiej zrozumieć realia pracy obu służb

i zacieśnia wzajemne zaufanie.

Szkolenie było nie tylko okazją do zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności, ale także do integracji środowisk, które na co dzień wspólnie walczą o zdrowie i życie ludzi. Inicjatywy tego typu realnie wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno personelu, jak i pacjentów.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że ratownik medyczny w trakcie wykonywania swoich obowiązków ma status funkcjonariusza publicznego. Oznacza to, że znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej, czy napaść na ratownika są przestępstwami ściganymi z urzędu – poszkodowany nie musi składać wniosku o ściganie sprawcy. Tego rodzaju czyny zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 3.

Zarówno dla ratowników, jak i dla osób, którym niosą pomoc, bezpieczeństwo musi być priorytetem.

autor: mł. asp. Łukasz Rosada