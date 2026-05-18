Kryminalni zatrzymali 37-latak za obrót znaczną ilością narkotyków i nielegalnych środków leczniczych Data publikacji 18.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci wydziału kryminalnego zatrzymali 37-letniego mieszkańca Grudziądza podejrzanego o obrót znaczną ilością narkotyków oraz nielegalnych środków leczniczych. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 30 kilogramów narkotyków i kilkanaście tysięcy opakowań produktów leczniczych. Sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego, na podstawie zebranych informacji, zatrzymali 37-latka podejrzanego o obrót znaczną ilością środków odurzających. To nie był jedyny proceder jakim zajmował się mieszkaniec Grudziądza. Oprócz narkotyków wprowadzał do obrotu produkty lecznicze bez wymaganych zezwoleń.

Do zatrzymania doszło we wtorek (12.05.2026), gdy mężczyzna wchodził do jednego z mieszkań. Jak ustalili policjanci, podejrzany zajmował się dystrybucją zakazanych substancji za pośrednictwem paczek kurierskich.

W trakcie przeszukania pierwszego z wynajmowanych przez niego mieszkań funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 30 kilogramów różnego rodzaju narkotyków. Wśród nich znajdowało się ponad 19 kilogramów mefedronu, 5,3 kilograma amfetaminy, 2,2 kilograma marihuany, 2,2 kilograma metamfetaminy oraz 2 kilogramy substancji 3-CMC.

W drugim z wynajmowanych lokali mundurowi ujawnili i zabezpieczyli ponad 12 tysięcy opakowań produktów leczniczych.

37-latek usłyszał zarzuty dotyczące obrotu znaczną ilością środków odurzających oraz wprowadzania do obrotu produktów leczniczych bez pozwolenia.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa może mu grozić kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

autor: asp. Łukasz Kowalczyk