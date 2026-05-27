Poszukiwany 44-latek zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli przy nim blisko 8 kilogramów amfetaminy Poszukiwany przez organy ścigania mężczyzna został zatrzymany przez grudziądzkich kryminalnych. W jego miejscu zamieszkania zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

W minioną środę (27.05.2026) policjanci wydziału kryminalnego zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu grudziądzku, który był poszukiwany przez organy ścigania.

Podczas realizowanych czynności związanych z zatrzymaniem, funkcjonariusze w jego miejscu zamieszkania ujawnili znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Łącznie zabezpieczyli blisko 8 kilogramów amfetaminy oraz niewielkie ilości marihuany, grzybów halucynogennych i heroiny. Czarnorynkowa wartość narkotyków to ćwierć miliona złotych. Mundurowi zabezpieczyli również gotówkę w kwocie prawie 12 tysięcy złotych.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 44-latkowi zarzutu wprowadzania do obrotu zna ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 12 lat.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

autor: asp. Łukasz Kowalczyk